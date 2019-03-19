В мае изменится график работы госавтоинспекции Приморского края
Подразделения ГАИ Приморского края изменят график работы на время проведения майских праздников.
На период майских праздничных дней изменится режим работы подразделений по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
1 мая (среда), 2 мая (четверг), 5 мая (воскресенье), 9 мая (четверг), 10 мая (пятница), 12 мая (воскресенье) - выходные дни.
Рабочие дни:
3 мая (пятница) – прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.
4 мая (суббота) – прием граждан в порядке живой очереди с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.
6 мая (понедельник) – прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.
7 мая (вторник) – прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.
8 мая (среда) – прием граждан в порядке живой очереди с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.
11 мая (суббота) – прием граждан в порядке живой очереди с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.
ИСТОЧНИК KP.RU