2019-03-19T09:55:34+03:00
Общество

В мае изменится график работы госавтоинспекции Приморского края

Речь идет о временном изменении графика работы МЭО и МОРАС из-за майских праздников
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В мае изменится график работы МЭО и МОРАС Приморья.В мае изменится график работы МЭО и МОРАС Приморья.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Подразделения ГАИ Приморского края изменят график работы на время проведения майских праздников.

На период майских праздничных дней изменится режим работы подразделений по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

1 мая (среда), 2 мая (четверг), 5 мая (воскресенье), 9 мая (четверг), 10 мая (пятница), 12 мая (воскресенье) - выходные дни.

Рабочие дни:

3 мая (пятница) – прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

4 мая (суббота) – прием граждан в порядке живой очереди с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

6 мая (понедельник) – прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

7 мая (вторник) – прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

8 мая (среда) – прием граждан в порядке живой очереди с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

11 мая (суббота) – прием граждан в порядке живой очереди с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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