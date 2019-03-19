Как не остаться без телевидения расскажут жителям Приморья

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-19T10:13:52+03:00

В Приморье открыта горячая линия по вопросам перехода на цифровое вещание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крае заработала «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ

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В Приморье начинает работу «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ. Жителям края расскажут, какое нужно оборудование, как правильно его настроить и можно ли получить компенсацию за приобретенные устройства.

Всю необходимую информацию и исчерпывающую консультацию приморцы могут получить, набрав номер 8-800-550-21-46. Звонок бесплатный.

- Специалисты расскажут, в каких случаях нужно купить приставку, а в каких "цифра" сама придет к вам в дом. Они смогут подсказать, как выбрать нужную цифровую приставку и как ее настроить, – пояснили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья.

Кроме того, по телефону можно получить консультацию по выплатам из краевого бюджета на приобретение оборудования для специальной категории граждан.

Напомним, 3 июня 2019 года в Приморье отключат аналоговое телевещание. В крае организована работа волонтеров, которые помогут пожилым людям подключить необходимое оборудование, разработаны новые меры социальной поддержки. В частности, предусмотрена компенсация расходов за приобретение и установку спутникового оборудования и цифровых приставок в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Напомним, до полного перехода Приморского края на цифровое телевизионное вещание осталось меньше трех месяцев. На самые актуальные вопросы, связанные с переходом на "цифру" в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» ответили гости - и.о. директора краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяна Потапова и начальник отдела внешних коммуникаций приморского отделения РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть») Евгений Пономарёв.

ИСТОЧНИК KP.RU