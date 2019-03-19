2019-03-19T10:27:06+03:00
Общество

В пригороде Владивостока кто-то вновь занялся незаконной вырубкой леса

Массовое уничтожение зеленых насаждений обнаружили специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Из-за действий неизвестных "черных лесорубов" уничтожено 96 деревьевИз-за действий неизвестных "черных лесорубов" уничтожено 96 деревьевФото: vlc.ru
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В Пригороде Владивостока выявлено массовое уничтожение зеленых насаждений. Кто-то вновь занялся незаконной рубкой леса, спилив под корень 96 деревьев на трех участках в районе домов № 29 и 44 по улице Шевченко.

Неизвестные уничтожили произрастающую здесь сосну, ель и дуб. Все факты незаконной рубки зафиксированы. материалы готовятся для передачи в правоохранительные и надзорные органы.

- Весной количество рейдов увеличивается, так как в этом время года начинается активная деятельность «черных лесорубов». Большое внимание уделяем тем зеленым участкам, которые расположены в пригороде, - сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Если вы стали свидетелем незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы. Также вы можете предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Отметим, что охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории города, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения находятся. За нелегальную вырубку деревьев предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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