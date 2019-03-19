Вечером во Владивостоке может начаться дождь
Сегодня, 20 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки, сообщает Примпогода. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+13°C.
Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь с вероятностью около 40%. Ветер юго-восточный умеренный, утром сильный.Температура воздуха +6...+8°C.
В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +10...+12°C.
ИСТОЧНИК KP.RU