Вечером во Владивостоке может начаться дождь

19 Март 23:53 2019-03-19T23:53:45+03:00

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Сегодня, 20 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки, сообщает Примпогода. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь с вероятностью около 40%. Ветер юго-восточный умеренный, утром сильный.Температура воздуха +6...+8°C.

В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +10...+12°C.

ИСТОЧНИК KP.RU