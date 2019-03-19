2019-03-19T23:53:45+03:00
Общество

Вечером во Владивостоке может начаться дождь

Температура воздуха +6...+8°C
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки, сообщает Примпогода. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь с вероятностью около 40%. Ветер юго-восточный умеренный, утром сильный.Температура воздуха +6...+8°C.

В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +10...+12°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке пожар уничтожил уютное логово маргиналов
360 тысяч долга помешали жительнице Приморья уехать в Узбекистан
Приморская компания задолжала 1,4 миллиона рублей своим сотрудникам
115 тонн размороженной камбалы отправили на дозаморозку инспекторы Россельхознадзора
В пригороде Владивостока кто-то вновь занялся незаконной вырубкой леса
Как не остаться без телевидения расскажут жителям Приморья
В мае изменится график работы госавтоинспекции Приморского края
Маму школьника, который едва не лишил 11-летнего мальчика зрения, наказали
Будет и на нашей улице праздник: в рамках нацпроекта Владивосток ждёт масштабный ремонт дорог
Серийного грабителя, нападавшего на пенсионерок, задержали в Приморье
На пожаре в Спасске-Дальнем огнеборцам удалось спасти 7 человек
В Приморье отпраздновали юбилей воссоединения Крыма с Россией
В Ольгинском районе Приморья власти сняли противопожарный режим
Специалисты приморского филиала ДРСК отработали навыки работы с реклоузерами
В спальном районе Владивостока сгорели два внедорожника
Две тонны сушёной щуки задержали в торговом порту Владивостока
Интернет-магазин с водительскими правами «накрылся» во Владивостоке
Вечером во Владивостоке поднимется сильный южный ветер