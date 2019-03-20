2019-03-20T02:00:59+03:00
Общество

115 тонн размороженной камбалы отправили на дозаморозку инспекторы Россельхознадзора

Рыбу перевозили с нарушением техрегламента
Софья КУЧИНА
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Фото: ekabu.ruФото: ekabu.ru
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Управление Россельхознадзора по Приморью выявило почти 115 тонн размороженной камбалы на территории ООО «ДВ-Порт», сообщает пресс-служба ведомства.

Рыбу (мороженую желтоперую камбалу) перевозили в автомобильных рефрижераторах. Во время ветеринарного осмотра выяснилось, что температура в её толще составила минус 14 °С при необходимых минус 18 °. Это не соответствует требованиям Технического регламента «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», ГОСТу 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия». Продукцию направили на дозаморозку. После этого решится, возможна ли её дальнейшее движение.

Собственника продукции привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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