Приморская компания задолжала 1,4 миллиона рублей своим сотрудникам
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока проверила информацию о нарушении трудового законодательства на предприятии, оказывающем услуги в сфере комплексной безопасности.
Оказалось, что 8 сотрудников компании уже очень долго не получали зарплату. Задолженность перед сотрудниками составила более 1,4 миллиона рублей. В связи с этими нарушениями прокуратура внесла представление руководителю юрлица.
Задолженность погашена полностью, сотрудникам начислили компенсацию за нарушение сроков. Для принятия процессуального решения, материалы проверки направлены в следственные органы.
По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Руководителям компании придётся отвечать за частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура района.
ИСТОЧНИК KP.RU