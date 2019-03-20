Приморская компания задолжала 1,4 миллиона рублей своим сотрудникам

СЕГОДНЯ 03:14 2019-03-20T03:14:09+03:00

Больше 3 месяцев работники сидели без зарплаты

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Прокуратура Фрунзенского района Владивостока проверила информацию о нарушении трудового законодательства на предприятии, оказывающем услуги в сфере комплексной безопасности.

Оказалось, что 8 сотрудников компании уже очень долго не получали зарплату. Задолженность перед сотрудниками составила более 1,4 миллиона рублей. В связи с этими нарушениями прокуратура внесла представление руководителю юрлица.

Задолженность погашена полностью, сотрудникам начислили компенсацию за нарушение сроков. Для принятия процессуального решения, материалы проверки направлены в следственные органы.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Руководителям компании придётся отвечать за частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура района.

ИСТОЧНИК KP.RU