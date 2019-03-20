2019-03-20T03:50:35+03:00
Общество

360 тысяч долга помешали жительнице Приморья уехать в Узбекистан

Чтобы покинуть Россию женщина расплатилась с долгами в кратчайшие сроки
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В отделе судебных приставов Черниговского района находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки Ж кредиторской задолженности. Сумму почти в 350 тысяч рублей женщина будто бы и не собиралась гасить. Даже несмотря на своевременные извещения о том, что ей ограничили выезд заграницу, долг она не выплачивала.

Всё изменилось, когда дама решила уехать в Узбекистан. Сначала она оплатила четверть задолженности, а когда это не помогло, в кратчайшие сроки наскребла денег на оставшуюся часть, включая исполнительский сбор. После этого пристав-исполнитель отменил все ограничения.

УФССП России по Приморскому краю призывает граждан, планирующих выехать за границу, проверять себя на наличие или отсутствие долгов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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