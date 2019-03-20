2019-03-20T04:10:12+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пожар уничтожил уютное логово маргиналов

Заброшенное здание тушили больше часа
Пётр КАМУШКИН
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Пламя вырывалось из нескольких окон зданияПламя вырывалось из нескольких окон зданияФото: dpscontrol_125rus
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Минувшим вечером во Владивостоке произошел серьезный пожар. Пламя вспыхнуло в заброшенной многоэтажке, которую облюбовали бездомные.

Кирпичная трехэтажка на 1-й Матросской улице (недалеко от остановки «Гайдамак») уже долгое время стоит заброшенной. Однако в какой-то момент ее облюбовали бездомные: как сообщают местные жители, на последнем этаже поселились бродяги. Расположились они со всем возможным комфортом – у них имелись даже занавески на окнах. Однако в минувший вторник весь этот уют уничтожило пламя.

Пожар в заброшенном здании, Владивосток.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе приморского управления МЧС, в седьмом часу на третьем этаже здания вспыхнул огонь: там загорелся мусор. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 18:40. Первые расчеты оказались на месте уже через 7 минут. К этому времени огонь охватил 20 квадратных метров и вырывался из нескольких окон. Пожарным удалось быстро локализовать пламя, а в 20:18 его полностью потушили. Пострадавших в результате происшествия не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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