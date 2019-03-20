2019-03-20T05:25:57+03:00
Общество

В Приморье овчарка Элли привела полицейских к порогу вора-домушника

Подозреваемого заключили под стражу
Софья КУЧИНА
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Немецкая овчарка Элли и её кинолог Анна МасловаНемецкая овчарка Элли и её кинолог Анна МасловаФото: 25.mvd.ru
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В Приморье служебно-розыскная собака помогла задержать подозреваемого в квартирной краже, сообщает пресс-служба УМВД.

Житель села Богуславка обратился в полицию, когда обнаружил, что стал жертвой «домушника».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в неё входила младший инспектор-кинолог старшина полиции Анна Маслова со служебно-розыскной собакой по кличке Элли.

Стражи порядка установили, что злоумышленник проник в дом, разбив оконное стекло, и похитил личные вещи владельца. Обследовав квартиру, немецкая овчарка взяла след и привела полицейских к одному из домов на соседней улице. В доме подозреваемого нашли похищенные вещи.

Ранее судимый 47-летний мужчина проживал в этом же селе, в отделении он признался в содеянном. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. За кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Вора заключили под стражу, полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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