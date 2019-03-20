Полиция Находки проверяет смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 06:47 2019-03-20T06:47:45+03:00

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В Находке полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

По информации ведомства, в дежурную часть МВД по Находке сообщение о столкновении автомобилей в районе дома №33 по Находкинскому проспекту. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Полиция выяснила, что 33-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Чайзер», двигаясь со стороны улицы Седова в направлении Пограничной, выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Исис». От удара водитель Чайзера получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП. В аварии получили травмы пассажиры «Исис» - мужчины в возрасте 25-26 лет.

Стаж вождения погибшего – 14 лет, в 2019 году мужчину трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

ДТП произошло в тёмное время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием.

По факту происшествия проводится проверка, по её результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU