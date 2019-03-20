2019-03-20T08:38:20+03:00
Общество

Из приморской колонии-поселения сбежал осуждённый

Иван Шейко покинул рабочий объект в Находке
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба ГУФСИНФото: пресс-служба ГУФСИН
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Из приморской колонии-поселения №26 сбежал осужденный Иван Шейко, сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Беглецу удалось покинуть рабочий объект ФГУП «Архангельское» в Находке в ночь с 19 на 20 марта. Сейчас его разыскивают.

ГУФСИН России по Приморскому краю просит граждан с пониманием отнестись мерам, которые принимают правоохранительные органы для того, чтобы как можно скорее задержать Шейко. Также, граждан просят помочь найти преступника.

Приметы: рост 190 см, темные глаза, плечи опущенные, темные волосы, среднее телосложение, крупный рот.

Особые приметы: татуировки на правом плече в виде «погона» и на животе слева - «лица женщины».

Был одет: темно-синий пуховик с капюшоном и черный спортивный костюм.

Отдел розыска ГУФСИН просит всех, кто располагает информацией о местенахождении Шейко Ивана Александровича, сообщить её по телефонам: 8 (423) 2305-327, 2305-447, дежурная часть 8 (423) 2305-311, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

«Комсомолка» напоминает, согласно ст. 129 УИК РФ в колонии-поселения осужденных содержат без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и, с разрешения администрации, покидать территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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