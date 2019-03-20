2019-03-20T07:52:42+03:00
Происшествия

Звонок телефонных мошенников унёс жизнь пенсионера во Владивостоке

Злоумышленники едва ли догадывались, к чему приведет их примитивная жульническая схема
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Полиция Владивостока регулярно предупреждает граждан о телефонных мошенниках, которые звонят доверчивым и малоопытным горожанам, вымогая мзду якобы за выкуп родственника, совершившего тяжкое преступление.

Однако, по информации нашей газеты, накануне в краевом центре Приморья произошла самая настоящая трагедия, связанная именно с таким звонком.

Сердце пожилого горожанина не выдержало тревожного разговора. В результате мужчина скончался, по предварительной информации, от острой сердечной недостаточности.

Как стало известно «Комсомольской правде» — Владивосток, злосчастный звонок раздался в квартире по улице Адмирала Кузнецова. Неизвестный дождался ответа проживающего по адресу пенсионера и сообщил ему пугающую новость. Якобы ближайший родственник престарелого владивостокца сбил на своем автомобиле человека, скончавшегося от полученных травм. Шокированный старик был поставлен перед фактом: либо он расстается с солидной суммой, накопленной к старости, либо родного ему человека задерживают, а после и помещают в СИЗО, где он будет дожидаться суда, а после и колонии.

Таких «известий» несчастный старик не перенёс: сердце не выдержало, и жертва телефонного мошенничества скончалась еще до приезда бригады «скорой помощи». Пенсионер так и не узнал, что никакого смертельного ДТП член его семьи не совершал — всё это примитивный обман, на который злоумышленники пошли, чтобы завладеть его деньгами.

Сын скончавшегося горожанина обратился в полицию с заявлением, требуя найти и немедленно привлечь к ответственности виновных в смерти отца.

Между тем, полиция напоминает: если в вашу квартиру позвонили неизвестные и, представившись силовиками, требуют денег за избавление родных вам людей от ответственности за смертельный наезд, задержание с наркотиками или другое тяжкое преступление, — ни в коем случае не идите у них на поводу. Это мошенники, которые, скорее всего, точно знают, что в ближайшее время вы не сможете связаться с «задержанным» родственником, а потому сами же добровольно передадите выкуп курьеру, который назначит вам встречу на нейтральной территории.

«Комсомольская правда» - Владивосток направила официальный запрос в УМВД Владивостока, чтобы выяснить все подробности трагической истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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