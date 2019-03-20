Свинарник в коровнике обнаружили на одной из приморских ферм

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-20T08:55:07+03:00

Навоз здесь складировали в двух шагах от коровника

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Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарно-санитарных правил при содержании крупного-рогатого скота на животноводческой ферме в селе Луциловка, Уссурийского городского округа.

Проверяя ферму, должностные лица Управления установили, что территория личного подсобного хозяйства не огорожена по всему периметру, захламлена бытовым и строительным мусором, старым железом. Навоз здесь складировали в 5 метрах от животноводческого помещения, при входе в само помещение не было дезковриков.

Животноводческое помещение находится в антисанитарном состоянии, отсутствует информация о проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

По результатам проведенной проверки составлен протокол об административном правонарушении, вынесено предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU