Свинарник в коровнике обнаружили на одной из приморских ферм
Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарно-санитарных правил при содержании крупного-рогатого скота на животноводческой ферме в селе Луциловка, Уссурийского городского округа.
Проверяя ферму, должностные лица Управления установили, что территория личного подсобного хозяйства не огорожена по всему периметру, захламлена бытовым и строительным мусором, старым железом. Навоз здесь складировали в 5 метрах от животноводческого помещения, при входе в само помещение не было дезковриков.
Животноводческое помещение находится в антисанитарном состоянии, отсутствует информация о проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
По результатам проведенной проверки составлен протокол об административном правонарушении, вынесено предписание об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU