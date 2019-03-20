2019-03-20T09:18:27+03:00
Общество

В Приморье коллекторы «попали» на два штрафа из-за террора должников

Работники микрозаймов заваривали замочную скважину должнику и угрожали соседям
Софья КУЧИНА
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Фото:rg.ruФото:rg.ru
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Сотрудники отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторов проверили видеоролик, размещённый в СМИ и соцсетях. В материале сообщалось о злоумышленниках, изрисовавших краской и надписями стены и двери квартир в подъезде одного из домов по ул. Шилкинская.

Работники Службы установили, что такие действия предпринимали взыскатели, чтобы психологически «дожать» должника. Они отправляли ему матерные голосовые и письменные сообщения, заклеивали «холодной» сваркой замочную скважину общей коридорной двери подъезда, а также писали угрозы соседям.

В результате судебные приставы определили правонарушителей. Ими оказались работники микрокредитной компании, которая уже не в первый раз попала в поле зрения УФССП из-за нарушение прав и законных интересов должников. Отметим, что на первый раз компания отделалась административным штрафом в 50 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, Первореченский районный суд признал организацию виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.57 КоАП. В этот коллекторы «попали» 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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