Во Владивостоке открылся новый детсад

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-20T10:53:36+03:00

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Детский сад №42 на улице Давыдова сегодня распахнул свои двери для маленьких посетителей. Долгие годы учреждение ыбло ведомственным, затем частным. Только в 2017 году (построили сад в 1977) его передали городу и тогда здесь начался масштабный ремонт.

В торжественной церемонии открытия детсада приняли участие исполняющий обязанности главы города Олег Гуменюк, депутаты и спикер городской думы Андрей Брик, родители будущих воспитанников, а также другие гости, в числе которых почетный гражданин Владивостока, обладатель звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» Раиса Заглядкина и бывший директор детсада Людмила Корицкая. Последняя руководила садиком со дня открытия. Она рассказала, что раньше его посещали дети работников завода «Изумруд».

- Однако в 90-е годы завод передал его нам, мы его зарегистрировали как частное образовательное учреждение. Когда было финансирование завода – было прекрасно, мы занимались только детьми. Уровень детсада был очень высоким: мы принимали гостей из Японии, США, Германии, и сами делились с ними опытом. В 90-е ситуация изменились, нам приходилось выживать. Усугубил ситуацию тайфун в августе 2001 года, когда сад практически смыло. Но мы выстояли, и на нас всё чаще стали обращать внимание коммерческие структуры. Осенью 2017 года, когда детсаду исполнилось 40 лет, мы с коллегами приняли решение передать сад муниципалитету. Условие было лишь одно: сад должен быть бюджетным.

На то, чтобы привести детсад в порядок в городском бюджете выделили 30 миллионов рублей. Здесь установили новые двери, отремонтировали спорт- и танцзалы, а также пищеблок. Теперь в садике новая мебель, сантехника, игрушки и совсем скоро будет благоустроена территория для прогулок. Всё отвечает необходимым ГОСТам и безопасно для малышей. Совсем скоро во дворе установят детскую площадку – сертификат на неё вручил заведующей и.о. главы города Олег Гуменюк.

Отметим, что детсад рассчитан на 170 детей, которые будут посещать шесть групп, в том числе одну ясельную. Путевки уже выданы, педагогический состав практически сформирован. Сейчас задача у руководства сада – получить лицензию на образовательную деятельность. Она будет выдана после того, как проверку здесь проведут надзорные органы – пожарные и Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU