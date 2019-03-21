2019-03-21T00:35:07+03:00
Общество

Высотки от федерального застройщика разозлили жителей Владивостока

Два дома от компании «Талан» непременно спровоцируют акции протеста, уверены горожане
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Сквер в честь знаменитого эколога целиком попадает под застройкуСквер в честь знаменитого эколога целиком попадает под застройкуФото: Артём КАБАНКОВ
Изменить размер текста:

Две высотки на улице Каспийской в 28 и 29 этажей поблизости больницы ДВО РАН намерена построить федеральная компания «Талан». Однако эти планы вызвали резкое неприятие многих жителей Владивостока.

Этот участок «нерационально используемой территории» попал в распоряжение Приморского краевого суда. В конце концов, в результате сложнозапутанных схем по слиянию и поглощению он перешел в ведение АО «ДОМ.РФ».

В апреле 2018 года федеральная структура продала землю на аукционе. В нём победила дочерняя компания «Талана» — ООО «Талан-Регион-8», недавно переименованная в ООО «Талан-Владивосток».

В ходе торгов аукционная цена земли выросла с 32,9 миллионов рублей до 106,5 миллиона рублей.

Между тем, против строительства высоток уже запланированы акции протеста работников ДВО РАН. Во-первых, прежде эти земли выделялись под жильё для ученых ДВО РАН. Во-вторых, под застройку попадает так называемый сквер имени эколога Бориса Преображенского. К протестующим присоединятся местные жители, обустроившие на попавшей под застройку земле автостоянку.

Ранее «Комсомольская правда»- Владивосток сообщала, что сотрудники ДВО РАН протестовали против аналогичных планов приморской компании «Армада».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупный пал травы вспыхнул в Приморье
Снег с дождём добавили работы ГАИ Приморья: людей сбивают везде
Ловкая жительница Владивостоке покупала топовые айфоны за копейки
Дороги Владивостока щедро посолили и пропесочили
Китайцы и приморцы безуспешно подкупали таможенников Дальнего Востока
Следственный комитет проверяет очередную школьную разборку в Приморье
Таёжным приморцам дадут больше денег на спутниковые тарелки
Штаб ТОФ: база подлодок во Владивостоке не горела
Службы Владивостока загодя подготовились к мартовскому снегу
Мартовский снег ошарашил Владивосток
Во Владивостоке открылся новый детсад
В Приморье коллекторы «попали» на два штрафа из-за террора должников
Свинарник в коровнике обнаружили на одной из приморских ферм
Звонок телефонных мошенников унёс жизнь пенсионера во Владивостоке
Из приморской колонии-поселения сбежал осуждённый
Полиция Находки проверяет смертельное ДТП