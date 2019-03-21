Высотки от федерального застройщика разозлили жителей Владивостока
Две высотки на улице Каспийской в 28 и 29 этажей поблизости больницы ДВО РАН намерена построить федеральная компания «Талан». Однако эти планы вызвали резкое неприятие многих жителей Владивостока.
Этот участок «нерационально используемой территории» попал в распоряжение Приморского краевого суда. В конце концов, в результате сложнозапутанных схем по слиянию и поглощению он перешел в ведение АО «ДОМ.РФ».
В апреле 2018 года федеральная структура продала землю на аукционе. В нём победила дочерняя компания «Талана» — ООО «Талан-Регион-8», недавно переименованная в ООО «Талан-Владивосток».
В ходе торгов аукционная цена земли выросла с 32,9 миллионов рублей до 106,5 миллиона рублей.
Между тем, против строительства высоток уже запланированы акции протеста работников ДВО РАН. Во-первых, прежде эти земли выделялись под жильё для ученых ДВО РАН. Во-вторых, под застройку попадает так называемый сквер имени эколога Бориса Преображенского. К протестующим присоединятся местные жители, обустроившие на попавшей под застройку земле автостоянку.
Ранее «Комсомольская правда»- Владивосток сообщала, что сотрудники ДВО РАН протестовали против аналогичных планов приморской компании «Армада».
ИСТОЧНИК KP.RU