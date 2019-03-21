Службы Владивостока загодя подготовились к мартовскому снегу

СЕГОДНЯ 00:50 2019-03-21T00:50:00+03:00

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2400-813 (факс)

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Снег, выпавший в ночь на 21 марта, не застал врасплох городские службы крупных муниципалитетов Приморья.

Синоптики заблаговременно передали в мэрию прогноз, что ночью во Владивостоке вероятен дождь с переходом в мокрый снег. Также к обеду снегопад возобновится. Всё это сопровождается сильным ветром (17-22 м/с.). На дорогах Владивостока возможен гололёд.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе администрации Владивостока, все городские службы жизнеобеспечения заранее приведены в режим готовности к ликвидации возможных последствий снегопада. Техника вышла на дороги еще затемно.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2400-813 (факс).

ИСТОЧНИК KP.RU