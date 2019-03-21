2019-03-21T01:26:50+03:00
Происшествия

Штаб ТОФ: база подлодок во Владивостоке не горела

Слухи о ЧП на территории режимного объекта оказались сильно преувеличены
Игорь СОРОКИН
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фото - Минобороны РФфото - Минобороны РФ
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Тихоокеанский флот назвал не соответствующими действительности слухами сообщения о пожаре на базе подлодок во Владивостоке.

— Непроверенные сообщения о пожаре на базе подводных лодок в бухте Улисс не соответствуют реальности, — сообщила пресс-служба флота.

Как добавили в пресс-службе, сильное задымление было вызвано возгоранием старых покрышек и бытового мусора в лесополосе, которая уже не имеет отношения к военным объектам.

Накануне в соцсетях и электронных СМИ публиковались сообщения о том, что на базе подлодок в бухте Улисс вспыхнул пожар. При этом на прилагающихся фотографиях действительно заметен мощный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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