Таёжным приморцам дадут больше денег на спутниковые тарелки

СЕГОДНЯ 02:12 2019-03-21T02:12:06+03:00

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В Приморье увеличат компенсацию затрат на приобретение и установку спутникового оборудования гражданам, проживающим вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания.

Этот законопроект на комитете по социальной политике Законодательного Собрания Приморья представила врио вице-губернатора Ирина Медведева.

Как сообщили в администрации края, сегодня размер компенсации составляет до 6 тысяч рублей. Однако его утверждали лишь на основе разъяснений Минкомсвязи, без учета региональных цен на установку.

— Новый расчет включает затраты на доставку оборудования из Владивостока до жилья гражданина, — отметила Медведева.

По законопроекту, новая компенсация составит 8 тысяч рублей. Для граждан, проживающих в отдаленных территориях Красноармейского, Пожарского, Тернейского районов, предусмотрено увеличение до 10 тысяч рублей.

По информации департамента труда и соцразвития, на эти цели бюджет Приморья запланировал 12,3 миллиона рублей. Врио вице-губернатора подчеркнула: поправки не вызовут дополнительных расходов. Это связано с тем, что далеко не все включенные в смету льготники подали заявки на компенсацию.

— Первоначально мы рассчитывали с учетом всех домохозяйств, где проживают льготники, независимо от их потребности. Однако на 1 февраля установить оборудование пожелали 492 человека. Из них 174 проживают на севере, — уточнила Медведева.

Парламентарии одобрили законопроект сразу в трех чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU