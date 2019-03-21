Следственный комитет проверяет очередную школьную разборку в Приморье

СЕГОДНЯ 02:43 2019-03-21T02:43:01+03:00

Участившиеся в школах и других детских учреждениях края драки уже повлекли заметные кадровые перестановки

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В Дальнегорске идёт доследственная проверка по факту избиения ученика одной из городских школ.

Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю инициировало передачу материалов доследственной проверки из региональных органов УМВД по факту побоев, причиненных дальнегорскому школьнику.

По предварительным данным, 16 марта 2019 года на перемене между двумя 12-летними учениками возник конфликт. Между детьми вспыхнула драка, один ученик ударил другого в лицо, причинив травму.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Также будут оценены действия органов системы профилактики.

Напомним, что в последнее время Приморье один за другим сотрясают школьные скандалы. Сперва это был нашумевший инцидент в Большом Камне, где разъяренный отец окунул обидчика своего сына головой в унитаз.

Вслед за этим последовала драка в школе №80 Владивостока, где 11-летний школьник едва не лишился глаза из-за мощного удара в лицо от старшеклассника Тимура Т., запугавшего всю школу. И вот — новый конфликт.

По неофициальной информации, именно из-за участившихся случаев школьных разборок покидает свой пост и уезжает в Петербург вице-губернатор Константин Межонов, курировавший в АПК образование

ИСТОЧНИК KP.RU