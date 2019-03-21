2019-03-21T03:26:33+03:00
Происшествия

Дороги Владивостока щедро посолили и пропесочили

В целом ночные осадки не вызвали нарушений жизни Владивостока
Игорь СОРОКИН
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В ночь на четверг во Владивостоке пошел мокрый снег. продолжение осадков ожидают и сегодня к середине дня.

Как сообщили в мэрии, спецтехника МУП «Содержание городских территорий» заранее вышла на места дислокации и вовремя начала обработку песком и солевым раствором.

В уборке задействовано более 120 единиц техники — трактора-щётки, спецмашины для распределения реагентов, сообщили в СГТ.

Обработаны улицы Выселковая, Катерная, Героев Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Маковского, Енисейская, Сабанеева, Котельников, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Аллилуева, Героев Хасана, Вилкова, Шошина, трасса Седанка-Патрокл, а также дороги острова Русский, в том числе на Поспелова, и другие.

Уборка и посыпка улиц продолжится в течение дня. Дорожные рабочие работают на расчистке виадуков и остановок.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2400-813 (факс).

ИСТОЧНИК KP.RU

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