Ловкая жительница Владивостоке покупала топовые айфоны за копейки
Следователи отдела полиции № 5 УМВД по Владивостоку (Советский район) окончили работу над уголовным делом, возбужденным против хитрой мошенницы.
Ранее в дежурную часть отдела полиции Советского района поступили сообщения от горожанок. Все они заявили о том, что их обманула малознакомая женщина.
Доследственная проверка установила, что злоумышленница через знакомого обратилась к двум девушкам с необычной просьбой.
Суть её была в том, чтобы оформить на себя кредит на покупку дорогостоящих смартфонов за вознаграждение. Женщина убедила их, что сама она не может взять кредит на себя из-за плохой кредитной истории, но будет ежемесячно перечислять им деньги на платеж.
Доверчивые потерпевшие оформили на своё имя кредиты и передали гаджеты злоумышленнице, получив взамен по полторы тысячи рублей. Когда пришло время платежа, а деньги они не получили, девушки поняли, что их обманули и обратились в полицию. Общий ущерб превысил 150 тысяч рублей.
Вскоре по подозрению в криминале сотрудники угрозыска задержали 24-летнюю жительницу Владивостока.
Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность фигурантки к преступлениям. Ущерб потерпевшим возмещен. Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU