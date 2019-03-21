Ловкая жительница Владивостоке покупала топовые айфоны за копейки

СЕГОДНЯ 04:18 2019-03-21T04:18:21+03:00

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Следователи отдела полиции № 5 УМВД по Владивостоку (Советский район) окончили работу над уголовным делом, возбужденным против хитрой мошенницы.

Ранее в дежурную часть отдела полиции Советского района поступили сообщения от горожанок. Все они заявили о том, что их обманула малознакомая женщина.

Доследственная проверка установила, что злоумышленница через знакомого обратилась к двум девушкам с необычной просьбой.

Суть её была в том, чтобы оформить на себя кредит на покупку дорогостоящих смартфонов за вознаграждение. Женщина убедила их, что сама она не может взять кредит на себя из-за плохой кредитной истории, но будет ежемесячно перечислять им деньги на платеж.

Доверчивые потерпевшие оформили на своё имя кредиты и передали гаджеты злоумышленнице, получив взамен по полторы тысячи рублей. Когда пришло время платежа, а деньги они не получили, девушки поняли, что их обманули и обратились в полицию. Общий ущерб превысил 150 тысяч рублей.

Вскоре по подозрению в криминале сотрудники угрозыска задержали 24-летнюю жительницу Владивостока.

Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность фигурантки к преступлениям. Ущерб потерпевшим возмещен. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU