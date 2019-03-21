2019-03-21T05:17:21+03:00
Происшествия

Крупный пал травы вспыхнул в Приморье

Огонь вплотную подобрался к жилым домам [видео]
Артём КАБАНКОВ
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Огонь вспыхнул в поле и подобрался к жилым домам. Фото: архив "КП"Огонь вспыхнул в поле и подобрался к жилым домам. Фото: архив "КП"
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Минувшим вечером в Приморье потушили крупный пал травы. Пламя хватило несколько километров сухой травы в Надеждинском районе.

Огонь вспыхнул в поле недалеко от поселка Давыдовка – в сухом поле. Как сообщили корреспонденту «КП» в приморском учреждении по чрезвычайным ситуациям, распространился вдоль дороги на 8 километров. Как сообщают очевидцы, пламя подошло близко к поселку – и грозило перекинуться на жилые дома.

Пал травы возле Давыдовки, Приморье.

Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 20:49. Уже через десять минут на месте оказались первые пожарные расчеты. В тушении пала приняли участие пожарные из Надеждинского района, а также из Артёма – всего 11 человек личного состава. Локализовать пал удалось всего за полчаса. Полностью потушить огонь удалось в 23:17. Серьезных последствий у инцидента, к счастью не было – не пострадали ни люди, ни дома.

Думается, на ближайшее время это будет последний крупный пал в этом районе: сегодня на Приморье обрушился снегопад. Осадки сделают ситуацию в крае менее пожароопасной – хотя бы на время. Впрочем, это не панацея. Приближается теплое время года, и через неделю-другую пожароопасная обстановка снова обострится. К такому развитию, впрочем, в крае готовы – на борьбу с пожарами готовы выступить 13 тысяч человек. Среди них – пожарные, казаки, десантники и общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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