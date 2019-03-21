Контролёры проверили, чем кормят рожениц в роддомах Владивостока
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на выезде проверило владивостокские роддома № 3 и 4 клиническом родильном доме № 3 и 4.
Как сообщили в ведомстве, того требует надзор за качеством и безопасностью крупы, условиями ее хранения.
Выяснилось, что все партии крупы промаркированы. Сотрудники роддомов представили декларации о соответствии, подтверждающие безопасность и качество крупы.
Проверки показали, что сроки хранения круп соблюдены. Продукция хранится в сухих, чистых складах с соблюдением режима.
Отобранные пробы от партий крупы (манной, пшена, гречки) соответствуют ГОСТам.
Итогом профилактики управления Россельхознадзора стало значительное уменьшение количества нарушений при проверках организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU