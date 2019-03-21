Контролёры проверили, чем кормят рожениц в роддомах Владивостока

СЕГОДНЯ 05:42 2019-03-21T05:42:09+03:00

Ранее КП-Владивосток сообщала, что ко всем праздникам пациентки родильных домов получают фирменное угощение - например, на Масленицу это были блины

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Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на выезде проверило владивостокские роддома № 3 и 4 клиническом родильном доме № 3 и 4.

Как сообщили в ведомстве, того требует надзор за качеством и безопасностью крупы, условиями ее хранения.

Выяснилось, что все партии крупы промаркированы. Сотрудники роддомов представили декларации о соответствии, подтверждающие безопасность и качество крупы.

Проверки показали, что сроки хранения круп соблюдены. Продукция хранится в сухих, чистых складах с соблюдением режима.

Отобранные пробы от партий крупы (манной, пшена, гречки) соответствуют ГОСТам.

Итогом профилактики управления Россельхознадзора стало значительное уменьшение количества нарушений при проверках организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU