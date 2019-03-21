75 тонн подтаявшей рыбы из Владивостока не доехали до Рязани
Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области пресекли оборот более 75 тонн мороженой рыбы.
Нарушения были выявлены госинспекторами Управления Россельхознадзора при осмотре мороженого минтая и наваги. Партия более чем в 75,7 тонн отстаивалась на станции «Угольная» во Владивостоке. Продукция поступила на фурах из Морского рыбного порта. Её планировали отправить в Рязанскую область по железной дороге.
Как показали проведенные инспекторами замеры, температура в толще рыбопродукции оказалась на два градуса выше нормы, что нарушает техрегламент.
Рыбу направили на дозаморозку, после чего будет ясно, что с ней делать. По факту возбуждено административное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU