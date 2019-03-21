Ядовитая морковка выросла в Приморье

СЕГОДНЯ 06:24 2019-03-21T06:24:37+03:00

Производителю рекомендовали не пускать её в продажу

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Приморская ветеринарная лаборатория исследовала партию свежей моркови местного производителя. Результаты испытаний оказались плачевными.

Продукцию для лабораторного контроля сдал глава крестьянско-фермерского хозяйства из Партизанского района Приморского края.

Как показали испытания, в моркови выявлено содержание нитратов, более чем вдвое превышающее норматив. По результатам исследований продукция признана не отвечающей техрегламенту «О безопасности пищепродукции».

Результатаы исследований внесли в инфосистемы «Веста» и «Сирано». Кроме того, их передали заказчику для предотвращения продажи небезопасной продукции.

Отметим, морковь относится к овощам, которые могут накапливать большое количество нитратов. Высокие их дозы могут вызвать отравления.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что более 75 тонн растаявшей рыбы затормозили на станции Угольная, не дав ей уехать в Рязань.

ИСТОЧНИК KP.RU