Ядовитая морковка выросла в Приморье
Приморская ветеринарная лаборатория исследовала партию свежей моркови местного производителя. Результаты испытаний оказались плачевными.
Продукцию для лабораторного контроля сдал глава крестьянско-фермерского хозяйства из Партизанского района Приморского края.
Как показали испытания, в моркови выявлено содержание нитратов, более чем вдвое превышающее норматив. По результатам исследований продукция признана не отвечающей техрегламенту «О безопасности пищепродукции».
Результатаы исследований внесли в инфосистемы «Веста» и «Сирано». Кроме того, их передали заказчику для предотвращения продажи небезопасной продукции.
Отметим, морковь относится к овощам, которые могут накапливать большое количество нитратов. Высокие их дозы могут вызвать отравления.
Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что более 75 тонн растаявшей рыбы затормозили на станции Угольная, не дав ей уехать в Рязань.
ИСТОЧНИК KP.RU