Рецидивистка из Владивостока «увела» у старушки сотни тысяч по мобильному банку

СЕГОДНЯ 07:29 2019-03-21T07:29:16+03:00

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Пожилые приморцы, не привыкшие к мобильным удобствам, часто становятся жертвами мошенников и воров, всегда знающих, как поживиться чужими деньгами с помощью достижений прогресса.

Так, прокурор Первомайского района Владивостока утвердил заключение по уголовному делу против 36-летней гражданки М. по статье «Кража с банковского счета в крупном размере».

По версии следствия, судимая жительница Владивостока совершила преступление летом 2018 года .

Повстречав на улице свою пожилую знакомую, которая направлялась в банк за пенсией, фигурантка предложила проводить её. Под предлогом помощи она «привязала» карту потерпевшей к мобильному приложению в своём телефоне, а после и вовсе оставила банковскую карту 78-летней старушки у себя.

После этого злоумышленница за четыре месяца похитила с банковского счета доверчивой пенсионерки более 320 тысяч рублей.

Уголовное дело передано прокурором в Первомайский суд Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU