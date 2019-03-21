Рецидивистка из Владивостока «увела» у старушки сотни тысяч по мобильному банку
Пожилые приморцы, не привыкшие к мобильным удобствам, часто становятся жертвами мошенников и воров, всегда знающих, как поживиться чужими деньгами с помощью достижений прогресса.
Так, прокурор Первомайского района Владивостока утвердил заключение по уголовному делу против 36-летней гражданки М. по статье «Кража с банковского счета в крупном размере».
По версии следствия, судимая жительница Владивостока совершила преступление летом 2018 года .
Повстречав на улице свою пожилую знакомую, которая направлялась в банк за пенсией, фигурантка предложила проводить её. Под предлогом помощи она «привязала» карту потерпевшей к мобильному приложению в своём телефоне, а после и вовсе оставила банковскую карту 78-летней старушки у себя.
После этого злоумышленница за четыре месяца похитила с банковского счета доверчивой пенсионерки более 320 тысяч рублей.
Уголовное дело передано прокурором в Первомайский суд Владивостока.
ИСТОЧНИК KP.RU