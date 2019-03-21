Приморец забил до смерти несостоявшуюся тёщу в инвалидной коляске

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-21T07:59:39+03:00

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Приморский краевой суд вынес приговор дальнегорцу, который признан виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Как установлено в суде, преступление совершено в ноябре 2017 года в Дальнегорске в доме потерпевшей. С фигурантом она была отлично знакома — в свое время тот едва не стал её зятем, но позже молодые люди расстались.

Пьяный злоумышленник пришёл к своей экс-возлюбленной, которой не оказалось дома. Находившаяся в тот момент в квартире мать девушки не обрадовалась гостю и велела тому прекращать бессмысленные визиты. Между ними возникла ссора.

Из пьяной злобы подсудимый избил женщину-инвалида, передвигавшуюся в коляске, чем придётся. Бил и утюгом, и даже углошлифовальной машинкой, каким-то образом попавшейся ему на глаза.

По выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от тяжелейших травм головы — выжить она попросту не могла.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 15 лет строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, как владивостокский пенсионер скончался от звонка телефонных мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU