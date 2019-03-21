Приморец забил до смерти несостоявшуюся тёщу в инвалидной коляске
Приморский краевой суд вынес приговор дальнегорцу, который признан виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами.
Как установлено в суде, преступление совершено в ноябре 2017 года в Дальнегорске в доме потерпевшей. С фигурантом она была отлично знакома — в свое время тот едва не стал её зятем, но позже молодые люди расстались.
Пьяный злоумышленник пришёл к своей экс-возлюбленной, которой не оказалось дома. Находившаяся в тот момент в квартире мать девушки не обрадовалась гостю и велела тому прекращать бессмысленные визиты. Между ними возникла ссора.
Из пьяной злобы подсудимый избил женщину-инвалида, передвигавшуюся в коляске, чем придётся. Бил и утюгом, и даже углошлифовальной машинкой, каким-то образом попавшейся ему на глаза.
По выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от тяжелейших травм головы — выжить она попросту не могла.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 15 лет строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU