2019-03-21T08:40:32+03:00
Общество

«Сад должен быть построен вовремя»: Олег Гуменюк лично контролирует стройку на Маковского

Строить детское дошкольное учреждение начали ещё в ноябре 2018 года [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: vlc.Фото: vlc.
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Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк и другие представители мэрии проинспектировали стройку детского сада на улице Маковского во Владивостоке. Строить его начали ещё в ноябре 2018 года. Детский сад спроектировали специалисты ООО «Новая архитектура», а генеральным подрядчиком выступила компания «Титан».

Двухэтажный садик вместит в себя 230 детей - 12 групп, среди которых две - ясельные. Начальник участка ООО СК «Титан» Евгений Шоев доложил о ходе стройки. По его словам, рабочие уже закончили выполнять свайное поле, а теперь приступили к срубке свай на проектную отметку и к армированию ростверка фундамента.

- Все работы на объекте планируем завершить до конца года, - сообщил он.

Двухэтажный детский сад на улице Маковского рассчитан на 230 детей. Здесь будет 12 групп, в том числе две ясельных. Фото: vlc.

Двухэтажный детский сад на улице Маковского рассчитан на 230 детей. Здесь будет 12 групп, в том числе две ясельных. Фото: vlc.

Начальник городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Лариса Карпачева отметила, что дошкольное учреждение будет очень современным.

- Его очень ждут жители микрорайона. Обязательно в завершение всех строительных работ высадим здесь новые деревья, кустарники, облагородим территорию. От проезжей части сад укроет шумозащитный щит, - уточнила Лариса Карпачева.

И.о. главы Владивостока отметил, что самое важное не только качество, но и в срок выполненные работы.

- Сад должен быть построен вовремя. Всем необходимо приложить к этому максимум усилий. Хотелось бы напомнить, что сад строим на федеральные средства, поэтому не имеем права не освоить их в срок и по назначению, - подытожил Олег Гуменюк.

Проект детского садика на улице Маковского. Фото: vlc.

Проект детского садика на улице Маковского. Фото: vlc.

ИСТОЧНИК KP.RU

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