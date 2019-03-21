Навыки современной войны оттачивают в Приморье

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-21T08:51:56+03:00

Этапы учения проводятся как днем, так и ночью, в нем задействовано около 800 военнослужащих

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В Приморье на полигоне Сергеевский стартовали двусторонние учения военнослужащих мотострелкового соединения.

Мотострелки поочередно отрабатывают наступление, оборону и переход в контратаку. Особое внимание командиры уделяют управлению подразделениями в условиях высокой напряженности, скоротечности и динамичности современного боя.

Командирам подразделений необходимо по-разному выполнять учебно-боевые задачи, в том числе с учетом опыта современных конфликтов, например, в Сирии.

Огневое поражение целей нанесут экипажи танков Т-72Б, БМП-2, 152-мм самоходных гаубиц «Акация», расчеты гранатометчиков.

Помимо этого, расчеты разведывательных химических машин РХМ-6 проверяют местность на отравляющие вещества.

Этапы учения проводятся как днем, так и ночью, в нем задействовано около 800 военнослужащих, более 100 единиц вооружения и техники, в том числе БЛА «Орлан-10».

ИСТОЧНИК KP.RU