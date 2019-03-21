Изумлённый приморец не смог продать люксовый авто надёжному клиенту

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-21T10:00:23+03:00

Разгадка оказалась гораздо проще, чем можно было бы вообразить

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Запрет на сделки с автомобилем побудил жителя Октябрьского района Приморья оплатить налоги.

Ранее против приморца возбудили производство о взыскании задолженности по налогам более чем на 100 тысяч рублей. Об этом его известили в срок, однако должник предпочёл не расставаться с деньгами.

Судебный пристав-исполнитель без труда установил, что у неплательщика есть автомобиль премиум-класса. Результатом стал запрет на перерегистрацию автомашины.

Эта простая мера побудила гражданина А. немедленно явиться в отдел судебных приставов и погасить долг, так как он уже запланировал сделку по продаже дорогой машины, но запрет не позволял ему это сделать.

Чтобы не попадать в такие досадные ситуации, судебные приставы рекомендуют не накапливать долги и не скрываться от исполнительных листов.

ИСТОЧНИК KP.RU