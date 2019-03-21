Изумлённый приморец не смог продать люксовый авто надёжному клиенту
Запрет на сделки с автомобилем побудил жителя Октябрьского района Приморья оплатить налоги.
Ранее против приморца возбудили производство о взыскании задолженности по налогам более чем на 100 тысяч рублей. Об этом его известили в срок, однако должник предпочёл не расставаться с деньгами.
Судебный пристав-исполнитель без труда установил, что у неплательщика есть автомобиль премиум-класса. Результатом стал запрет на перерегистрацию автомашины.
Эта простая мера побудила гражданина А. немедленно явиться в отдел судебных приставов и погасить долг, так как он уже запланировал сделку по продаже дорогой машины, но запрет не позволял ему это сделать.
Чтобы не попадать в такие досадные ситуации, судебные приставы рекомендуют не накапливать долги и не скрываться от исполнительных листов.
ИСТОЧНИК KP.RU