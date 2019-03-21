Toyota Cresta «уничтожила» малолитражку, припаркованную на дороге во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-21T10:04:43+03:00

Сам водитель говорит, что не справился с управлением своего автомобиля [фото]

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Жёсткая авария произошла во Владивостоке в четверг, 21 марта. Рулевой Toyota Cresta не справился с управлением своего авто на скользкой трассе и врезался в припаркованную на дороге малолитражку марки Toyota Vitz.

Инцидент случился в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 94. По дороге двигался автомобиль марки Toyota Cresta, у дороги в этот момент стоял припаркованный Toyota Vitz. Как рассказал сам водитель «Кресты», по неведомым причинам он не справился с управлением своего автомобиля. Возможно, рулевой просто растерялся, когда под колёсами транспорта оказался гололёд. Тем не менее, то, что произошло дальше больше похоже на кадры из боевика.

Легковушка на полном ходу влетела в Toyota Vitz. От удара последний врезался в столб и спас водителя Toyota Cresta от серьёзных травм. В этот момент в салоне малолитражки никого не было. Об экипаже «Кресты» пока ничего неизвестно.

Последствия серьёзной аварии. Фото: Экипажи ДПС.

Автомобили получили серьёзные как кузовные, так и механические повреждения. Вполне вероятно, что Vitz, который вообще неподвижно стоял на трассе, теперь вовсе не подлежит восстановлению.

Повреждения Toyota Vitz. Фото: Экипажи ДПС.

Между тем, в комментариях под постом об аварии уже разгораются споры. Многие пользователи считают, что водитель Toyota Cresta серьёзно превысил скоростной режим. Между тем, сегодня в дальневосточной столице весь день идёт снег, и поэтому обстановка на дорогах серьёзно ухудшилась. Именно тот факт, что рулевой легковушки буквально нёсся на полном ходу, сыграл с ним злую шутку.

ИСТОЧНИК KP.RU