В Приморье впервые собрались любители подсмотреть за птицами

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-21T10:47:27+03:00

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Эксклюзивный тур наблюдения за птицами впервые провели сотрудники нацпарка «Земля леопарда». Туристы (как их называют во всём мире, бердвотчеры) встретили бесчисленные стаи на самом юге Приморья.

Каждой весной миллионы перелетных птиц возвращаются домой над «Землей леопарда». В Азии охота на них из огнестрельного оружия зачастую запрещена.

Воспользовавшись расположением «Земли леопарда», специалисты нацпарка впервые организовали для бердвотчеров тур «Птицы весны».

фото - нацпарк "Земля леопарда"

Наблюдатели к своему восторгу отметили множество стай таких видов уток, как чирок-свистунок, гоголь, кряква, клоктун, свиязь, хохлатая чернеть, широконоска, а также скопления японских журавлей, лысух и гусей.

— В этом году массовый пролет начался намного раньше из-за мягкой погоды. Многие виды в этих местах уникальны для России — уссурийские бакланы, редчайшие желтоклювые цапли, чешуйчатые крохали, — подчеркнул Петр Сонин, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Помимо развития экотуризма бердвотчинг помогает специалистам составлять данные о динамике численности перелетных птиц.

— Наблюдение за птицами интересно и познавательно. Каждый год они в точности повторяют путь домой по каким-то им одним ведомым приметам. Это и есть непрекращающееся движение жизни! «Земля леопарда» — одна из самых привлекательных территорий для таких наблюдений. В будущем такой экотуризм станет для нас традиционным, — отметила Зиля Ибатуллина, замдиректора ФГБУ «Земля леопарда».

Справка КП

Всего на территории нацпарка обитает 333 вида птиц. Здесь живут мандаринки, сапсаны, но особую ценность представляет хохлатый орел. «Земля леопарда» единственное место России, где водится этот краснокнижный хищник.

ИСТОЧНИК KP.RU