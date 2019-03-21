Сегодня в Приморье продолжит идти снег

21 Март 23:56 2019-03-21T23:56:15+03:00

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Сегодня, 22 марта, погоду в Приморье определяет область повышенного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой снег, сообщает Примпогода. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха -5...+7°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный.Температура воздуха 0...+2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 0...+2°C.

ИСТОЧНИК KP.RU