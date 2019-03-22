Добросердечная мошенница четыре месяца обворовывала пенсионерку
Прокурор Первомайского района Владивостока утвердил обвинение по уголовному делу для местной жительницы, которая обворовала пенсионерку.
По версии следствия, летом 2018 года женщина повстречала на улице свою знакомую, которая шла в банк за пенсией. Фигурантка направилась вместе с ней. Обещая помочь активировать банковскую карту, она «привязала» данные карты потерпевшей к своему мобильному приложению. Обманщица воспользовалась забывчивостью 78-летней женщины, и оставила ее карточку себе. Таким образом за 4 месяца она похитила со счёта доверчивой пенсионерки 320 тысяч рублей.
Прокурор направил дело в Первомайский суд на рассмотрение.
ИСТОЧНИК KP.RU