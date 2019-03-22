2019-03-22T02:02:55+03:00
Общество

Добросердечная мошенница четыре месяца обворовывала пенсионерку

Подсказав как активировать банковскую карту, женщина прикарманила её и зажила на широкую ногу
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Анастасия Осипова
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Прокурор Первомайского района Владивостока утвердил обвинение по уголовному делу для местной жительницы, которая обворовала пенсионерку.

По версии следствия, летом 2018 года женщина повстречала на улице свою знакомую, которая шла в банк за пенсией. Фигурантка направилась вместе с ней. Обещая помочь активировать банковскую карту, она «привязала» данные карты потерпевшей к своему мобильному приложению. Обманщица воспользовалась забывчивостью 78-летней женщины, и оставила ее карточку себе. Таким образом за 4 месяца она похитила со счёта доверчивой пенсионерки 320 тысяч рублей.

Прокурор направил дело в Первомайский суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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