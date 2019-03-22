Прокуратура «прикрыла» четыре сайта, на которых торговали дипломами об образовании

СЕГОДНЯ 03:04 2019-03-22T03:04:06+03:00

Здесь можно было приобрести документы о высшем, среднем профессиональном и среднем образовании без самого обучения

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Прокуратура Владивостока при мониторинге интернета выявила 4 сайта, на которых торговали дипломы об образовании.

Нарушая закон, создатели страниц предлагали людям приобрести документы о высшем, среднем профессиональном и среднем образовании без самого обучения. На сайтах также сообщалось и о способах оплаты услуги и доставки.

Между тем, приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо сбыта являются уголовно-наказуемыми.

Чтобы исключить доступ граждан к этим сайтам, прокурор направил в суд 4 административных исковых заявлений. Суд их удовлетворил, информация о реализации дипломов и аттестатов об образовании государственного образца за денежное вознаграждение запрещена к распространению.

Доступ к сетевым ресурсам, на которых размещены указанные сведения, заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU