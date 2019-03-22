Сало и буженину без маркировки нашли в одном из магазинов Артёма

СЕГОДНЯ 03:34 2019-03-22T03:34:52+03:00

У предпринимателя не нашлось товаросопроводительных документов на мясную продукцию

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56 кило небезопасного мяса и мясной продукции исключил из оборота Россельхознадзор.

По сообщению ведомства, в одном из торговых павильонов Артёма индивидуальный предприниматель реализовывал продукцию без товаросопроводительных документов, подтверждающих прослеживаемость продукции. Таким образом 9 кило копчёного сала, 800 граммов варёной буженины и 46,4 килограммов свиных полуфабрикатов не имели маркировки изготовителя.

Сейчас вся эта мясная продукция арестована и помещена на изолированное хранение. Должностными лицами Управления возбудили дело об административном правонарушении в отношении ИП. Нарушителю грозит штраф. Небезопасную продукцию утилизируют или уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU