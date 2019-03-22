Во Владивостоке трактор собрал в кучу три автомобиля
Курьезная аварии произошла минувшей ночью во Владивостоке. Участниками ДТП стали трактор, бетонный блок и три автомобиля.
Инцидент случился в районе Корабельной набережной. Снегоуборочная техника расчищала главную дорогу. В какой-то момент трактор зацепил трос, к которому был закреплен бетонный блок. Судя по всему, водитель габаритной техники не сразу заметил, что произошло.
Бетонный блок успел собрать в кучу три припаркованных у дороги автомобиля: Toyota Isis, Honda Inspire и Range Rover. Сильного удара не было, вот только автомобили все равно получили кузовные повреждения, а Honda Inspire оказался и вовсе заблокирован двумя другими иномарками.
Фото: dps_vl
Теперь в социальных сетях гадают, кто будет отвечать за случившееся. Во ввсе еще предстоит разобраться специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU