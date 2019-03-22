Во Владивостоке трактор собрал в кучу три автомобиля

СЕГОДНЯ 04:42 2019-03-22T04:42:47+03:00

Водитель снегоуборочной техники даже не сразу заметил, что что-то идет не так [фото]

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Курьезная аварии произошла минувшей ночью во Владивостоке. Участниками ДТП стали трактор, бетонный блок и три автомобиля.

Инцидент случился в районе Корабельной набережной. Снегоуборочная техника расчищала главную дорогу. В какой-то момент трактор зацепил трос, к которому был закреплен бетонный блок. Судя по всему, водитель габаритной техники не сразу заметил, что произошло.

Бетонный блок успел собрать в кучу три припаркованных у дороги автомобиля: Toyota Isis, Honda Inspire и Range Rover. Сильного удара не было, вот только автомобили все равно получили кузовные повреждения, а Honda Inspire оказался и вовсе заблокирован двумя другими иномарками.

Фото: dps_vl

Теперь в социальных сетях гадают, кто будет отвечать за случившееся. Во ввсе еще предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU