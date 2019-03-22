2019-03-22T04:56:45+03:00
Общество

В этом году в Приморье начнут строить арендное жильё

Цена на съём квартиры в таких домах будет существенно ниже рыночной
Софья КУЧИНА
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Новые меры позволят увеличить темпы строительства и снизить стоимость квадратного метра жильяНовые меры позволят увеличить темпы строительства и снизить стоимость квадратного метра жильяФото: primorsky.ru
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В Приморье начнут строить доходные дома, сообщает пресс-служба администрации Приморья. Новые меры позволят увеличить темпы строительства и снизить стоимость квадратного метра жилья, - считает глава региона. На заседании Совета при заместителе Председателя Правительства России – полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, Олег Кожемяко заявил, что сейчас Приморский край отстает от целевых показателей Минстроя России в 3-4 раза.

Юрий Трутнев подчеркнул, что долгие процедуры получения экспертизы и разрешения на строительство существенно сказываются на темпах строительства на Дальнем Востоке. Власти собираются максимально оптимизировать эти процедуры. В частности, оставить только те требования, которые связаны с обеспечением безопасности граждан с учетом прав третьих лиц. Эту работу в регионе постараются провести в течение месяца.

Губернатор Приморья, в свою очередь рассказал о том, что в 2018 году в крае ввели 534 тысячи квадратных метров жилья при нормативе 1,6 миллионов квадратных метров в год. Теперь, чтобы сделать жилье доступным для всех приморцев, власти планируют применить практику реализации арендного жилья. Первым новый механизм протестирует Большой Камень.

- Это возможность получить жилье в аренду в два раза меньше рыночной стоимости, а через полгода перевести в ипотеку, – подчеркнул глава Приморья.

Кроме того, на Совете предложена система, которая упростит предоставление земельных участков через территории опережающего развития, а также вовлечение в оборот земель ДОМ.РФ и Минобороны России. По словам главы региона, этот шаг позволит увеличить темпы строительства на 200 тысяч квадратных метров ежегодно и снизить стоимость квадратного метра жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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