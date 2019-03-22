2019-03-22T06:40:13+03:00
Происшествия

Преступник, сбежавший из колонии, изнасиловал чужую жену и опять «загремел на нары»

Вместе с товарищем они сбежали из исправительной колонии, но долго на свободе не продержались
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Суд Находки вынес приговор двум мужчинам, сбежавшим из места лишения свободы. Одного из фигурантов признали виновным также в изнасиловании, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как установили в суде, фигуранты -1990 и 1991 года рождения в 2018 году прелезли через ограждение и сбежали из исправительной колонии.

После этого беглецы сразу же направились в квартиру ранее судимого местного жителя, где стали распивать спиртное. Во время застолья один из сбежавших изнасиловал соседку, которая вместе с мужем была в гостях у их общего знакомого. Вызванные на место происшествия сотрудники полиции задержали беглецов.

Беглецу и насильнику суд назначил провести 4 года и 7 месяцев в колонии строгого режима. Второй фигурант 3 года «строгача». Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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