Энергообъекты Приморья работают в штатном режиме

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-22T07:23:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Прошедший в Приморье циклон не оказал серьезное влияние на работу электросетевых объектов Приморских электрических сетей (филиал АО ДРСК). По данным на утро 22 марта все энергообъекты предприятия работают в штатном режиме, проблем с электроснабжением потребителей нет.

После получения предупреждения о непогоде в «Приморских электрических сетях» был введен режим повышенной готовности, аварийно-восстановительные бригады переведены на круглосуточный режим работы. Всего к устранению последствий непогоды в случае необходимости были готовы 96 бригад, в составе которых 378 человек, и 209 единиц техники.

Немногочисленные нарушения, которые были зафиксированы на энергобъектах филиала, произошли в основном в распределительных сетях 6-10 кВ. Неблагоприятные погодные явления в виде дождя и мокрого снега стали причиной локальных перебоев электроснабжения в отдельных населенных пунктах Михайловского, Октябрьского, Спасского, Чугуевского и Хорольского районов. Стоит отметить, что в большинстве случаев при отключении линий электропередачи сразу срабатывала автоматика, это позволило значительно сократить время отключения потребителей. Массовых отключений и нарушений энергоснабжения социально-значимых объектов в этот период не было.

Несмотря на сложную дорожную обстановку работы по восстановлению электроснабжения в населённых пунктов выполнялись оперативно. Специалисты филиала полностью контролировали ситуацию и прикладывали максимальные усилия для скорейшей ликвидации последствий непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU