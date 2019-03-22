Ведущий документовед Артема оказалась мошенницей

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-22T08:10:04+03:00

С индивидуального предпринимателя она на протяжении полугода получала средства за бесплатную услугу

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В Артеме ведущий документовед МКУ «Административно-хозяйственного управления» «попала» под уголовную статью. Женщину обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемая сообщила индивидуальному предпринимателю о том, что за размещение вывески кафе в районе рынка города Артема ему необходимо ежемесячно переводить деньги в размере 2 тысяч рублей. Между тем муниципальная услуга «Согласование дизайн-проекта размещение вывески» предоставляется на бесплатной основе. Афера удалась, до марта 2019 года бизнесмен исправно переводил средства. Таким образом чиновница получила от потерпевшего 12 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится оперативно-следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и предъявления обвинения.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU