Вадим Байбак: Цель Фонда «Восточный Порт» - создания механизма эффективной социальной работы

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-22T08:34:20+03:00

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В крупнейшем в России специализированном терминале с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящем в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», открыт Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт».

В торжественном мероприятии приняли участие и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая, Председатель Думы Находкинского городского округа Александр Киселев, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, члены Попечительского совета Фонда, жители микрорайона Врангель.

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Задача Фонда – содействовать реализации актуальных социально значимых проектов, направленных на развитие Врангеля и имеющих долговременный позитивный эффект. На данный момент в рамках Фонда определены 12 социальных программ: «Здоровье», «Дети», «Ветераны», «Образование», «Социальная поддержка», «Комфортная среда», «Команда Восточного», «Культура», «Духовное развитие», «Историческое наследие», «Спорт», «Безопасность

В ноябре 2018 года врио Губернатора Приморского края Олег Николаевич Кожемяко призвал стивидорные компании к более активному участию в социальном развитии города и взаимодействию с общественностью. После этого руководство АО «Восточный Порт» получило обращение от инициативной группы жителей микрорайона Врангель с предложением по созданию площадки для обсуждения проектов развития территории. Идея создания Фонда получила полную поддержку Администрации Приморского края и Администрации Находкинского городского округа.

В состав Попечительского совета Фонда вошли активные жители Врангеля из таких сфер как здравоохранение, образование, культура, спорт, религия, общественно экологические организации.

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«Отрадно, что был найден такой способ диалога между общественностью и предприятием как Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Уверена, он станет площадкой для открытого обсуждения и реализации проектов, которые важны и нужны жителям микрорайона. На краевом уровне мы обещаем оказывать Фонду поддержку» - сказала по поводу открытия Фонда Светлана Красицкая.

«АО «Восточный Порт» является социально ответственным предприятием. Только в прошлом году объем инвестиций в социальную сферу составил более 50 млн руб., в экологическую – 1,4 млрд руб. Вновь созданный Фонд – это не просто благотворительность. Это площадка для активного диалога с жителями Врангеля с целью создания механизма эффективной социальной работы, которая должна носить системный и последовательный характер», - отметил в ходе церемонии Вадим Байбак.

ИСТОЧНИК KP.RU