2019-03-22T09:26:41+03:00
Общество

Дороги Владивостока пришлось чистить всю ночь

Уборка межквартальных проездов до сих пор продолжается
Софья КУЧИНА
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Уборка центральных дорог и внутриквартальных проездов продолжалась всю прошедшую ночmУборка центральных дорог и внутриквартальных проездов продолжалась всю прошедшую ночmФото: vlc.ru
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Во Владивостоке продолжают ликвидировать последствия снегопада. Уборка магистралей и маршрутов общественного транспорта уже завершилась. Сейчас снег чистят на второстепенных участках дорог и межквартальных проездах, одновременно рабочие муниципального учреждения «Содержание городских территорий» продолжают уборку снега на улицах города, скверов, парков, лестниц, виадуков.

- По поручению исполняющего обязанности главы города Олега Гуменюка техника была выведена на маршруты базирования заблаговременно, все работы проводились до часов-пик и в ночное время, особое внимание уделялось подъездам к учреждениям образования и здравоохранения, – сообщил заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Акульшин. – Днём 21 марта и всю ночь 22 марта на дорогах города работало более 120 единиц специализированной техники и около 20 единиц дополнительной. Мероприятия по уборке дорожного полотна осуществлялись в несколько этапов. Дорожные службы использовали реагенты двух видов – это жидкий реагент, а также соль, замешанная с мраморной крошкой. Процедуры по обработке дорог неоднократно повторялись.

Заместитель начальника управления дорог и благоустройства также отметил, что администрация города заблаговременно заключила контракты с подрядными организациями, которые сейчас также обеспечивают очистку лестниц и тротуаров во всех районах города.

Напомним, центральные дороги и внутриквартальные проезды чистили всю прошлую ночь. Работы проведены на дорогах острова Русский – почистили Университетский проспект и дорогу до океанариума. На Чуркине почистили улицу Калинина до мыса Голдобина, Фастовскую, Вилкова и другие проезды. Также ночью чистили и обрабатывали дороги в центре города, на 3-й Рабочей, в 71-м микрорайоне, на Борисенко, включая выезд на Патрокл, на Снеговой, в районе проспекта Красного Знамени, 2-й Речки, Зари, а также пригородные трассы в посёлке Трудовое и другие улицы.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе администрации Владивостока, 22 марта серьёзных нарушений в жизнедеятельности Владивостока из-за непогоды не зафиксировано. Образовательный процесс в муниципальных школах и детских садах идет в обычном режиме, все школьные и дошкольные учреждения работают по графику.

На внутригородские маршруты вышли 566 автобусов, 11 троллейбусов и 7 трамваев. Общественный транспорт работает по графику рабочего дня.

Краевые власти оперативно организовали уборку и обработку дорог на Золотом мосту, низководном мосту в районе Седанки, в том числе на развязках, прилегающих к этим мостам, а также дороги на бухту Лазурную (Шамора), транспортной развязки в районе Океанской (поворот на бухту Лазурную), дороги после поворота на Санаторную (федеральная трасса М60: Санаторная – Спутник – Весенняя – Угловое и далее). Мост на остров Русский очищает Минтранс.

Управляющие компании, собственники зданий, организации и предприятия всех форм собственности, в свою очередь, обязаны своевременно очистить от снега и образовавшейся наледи прилегающие к их подведомственным зданиям территории. Ответственные лица, отвечающие за уборку территории, обязаны иметь необходимое количество противоголедных материалов и должны обеспечить своевременную очистку и обработку дорог и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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