2019-03-22T10:34:06+03:00
Общество

Говяжьи потроха с кишечной палочкой едва не попали на прилавки магазинов Приморья

Опасных бактерий нашли при исследовании партии говяжьих субпродуктов
Софья КУЧИНА
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Фото: http://gavstronom72.ru/Фото: http://gavstronom72.ru/
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В говяжьих субпродуктах от фермера из Октябрьского района Россельхознадзор нашёл кишечную палочку, сообщает пресс-служба ведомства.

В лабораторию обратился владелец партии. В хоте испытаний выяснилось, что в продукции содержатся эшерихии – бактерии группы кишечной палочки. Такое выявление, считают специалисты, говорит о низкой санитарной гигиене в местах убоя и хранения мясной продукции, а также о заболеваниях животного.

Эшерихии, проникая в организм человека, вызывают кишечное заболевание. Чаще всего заразиться можно через плохо приготовленное мясо, в особенности фарш. Опасность субпродуктов также крайне велика вследствие их повышенной обсемененности и благоприятных условий для размножения микроорганизмов.

Отметим, что к говяжьим субпродуктам относятся печень, почки, мозги животного.

Информацию передали в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информацию довели до владельца продукции, чтобы тот предотвратил использование и реализации небезопасной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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