2019-03-22T10:39:12+03:00
Общество

Приморцы стали реже болеть туберкулезом

Специалисты активно диагностируют заболевание на ранних стадиях
София МИХАЙЛОВА
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Необходимо каждый год проходить флюорографию.Необходимо каждый год проходить флюорографию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В преддверии Дня борьбы с туберкулезом 24 марта в администрации Приморского края подвели итоги по заболеваемости в прошлом году. Помимо этого, специалисты еще раз напомнили, чем же так опасна болезнь, и как ее предотвратить.

Представитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Ельчанинова отметила, что ситуация в крае только улучшается. Показатели 2018 года говорят о том, что заболеваемость среди местного населения снизилась на 10,8 %. В это же время главный внештатный специалист-фтизиатр, заместитель главного врача Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Людмила Шишкова отметила, что все это благодаря ранней и своевременной диагностики болезни. По ее словам, за последние несколько лет взрослые все чаще проходят обследование.

Главный внештатный детский фтизиатр Дальнего Востока и Приморского края Людмила Мотанова считает, что туберкулез - одна из ведущих причин смерти во всем мире. Заражены микробактериями около трети жителей всей планеты. «Под прицелом» находятся самые юные - подростки и дети до года. Последним ещё в родильном доме делают важную прививку - противотуберкулезную вакцину. Однако вакцина не исключает того факта, что ребенок все же может заболеть.

К слову, уже не первый год врачи бьют тревогу. Все чаще среди родителей появляется тенденция отказываться от прививок. В прошлом году число отказавшихся стало рекордным - 610 человек.

«Ответная реакция организма на пробу дает возможность своевременно заподозрить инфекцию и направить ребенка на консультацию к фтизиатру. Важно не допустить ситуации, когда требуется уже длительная изоляция ребенка в специализированном медучреждении, ведь в среднем она длится шесть месяцев, а в тяжелой форме может занимать до 1 года и 8 месяцев», – пояснила заместитель главного врача детской краевой туберкулезной больницы Светлана Осина.

По словам специалистов, туберкулез опасен тем, что клинически может никак не проявляться вплоть до разрушения легких. Именно поэтому необходимо каждый год проходить флюорографию, а детям – ставить пробу Манту или Диаскин-тест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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