Из-за 2,5 тысяч рублей жительница Владивостока напала на престарелого родственника

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-22T10:58:45+03:00

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Советский районный суд Владивостока вынес приговор местной жительнице, обокравшей своего престарелого родственника.

Как установлено в суде, ранее неоднократно судимая фигурантка применила насилие к потерпевшему и похитила у того кошелек. 2,5 тысячи рублей, что там лежали, она потратила на свои нужды.

Подсудимую признали виновной. С учётом рецидива преступления ей назначили 2 года 11 месяцев колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU