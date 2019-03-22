Из-за 2,5 тысяч рублей жительница Владивостока напала на престарелого родственника
Теперь ей грозит тюремный срок
Фото: http://crimyakutia.ru/
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Советский районный суд Владивостока вынес приговор местной жительнице, обокравшей своего престарелого родственника.
Как установлено в суде, ранее неоднократно судимая фигурантка применила насилие к потерпевшему и похитила у того кошелек. 2,5 тысячи рублей, что там лежали, она потратила на свои нужды.
Подсудимую признали виновной. С учётом рецидива преступления ей назначили 2 года 11 месяцев колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU