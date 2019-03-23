2019-03-23T04:55:25+03:00
Общество

Мэрия Владивостока отправит спецтехнику чистить свежий снег

Кроме того, возможно, на дорогах придется убирать лед
Ксения КРЫМОВА
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Март не перестает преподносить сюрпризы жителям ВладивостокаМарт не перестает преподносить сюрпризы жителям ВладивостокаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Городские власти оперативно отреагировали на предупреждение синоптиков. Как уже сообщала сегодня утром «Комсомольская правда», после обеда во Владивостоке возможен слабый снег, а к вечеру еще и усилится юго-восточный ветер.

- Поскольку высота снежного покрова составит до одного сантиметра, а на дорогах вероятна гололедица. Поэтому спецтехника уже находится в «боевой готовности» и в случае необходимости сразу выйдет на городские магистрали. Прежде всего, спецмашины муниципального учреждения «Содержание городских территорий» обработают дороги противогололедными реагентами. Затем примем меры в зависимости от дорожной обстановки, - пояснили в пресс-службе администрации.

Также, если худший прогноз оправдается, во Владивостоке начнет работу штаб по ликвидации последствий снегопада. Специалисты будут получать информацию из разных точек города – в том числе с камер видеонаблюдения – и будут следить за работой снегоуборочной техники, координировать ее движение.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 222-23-33, 240-08-13 (факс).

ИСТОЧНИК KP.RU

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