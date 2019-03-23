2019-03-23T06:39:39+03:00
Происшествия

Полицейских удивило происшествие с разбитым окном в Приморье

По словам стражей порядка, женщины не хотят уступать мужчинам и в криминальной сфере тоже
Ксения КРЫМОВА
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Судья может дать за такое преступление до шести лет лишения свободыСудья может дать за такое преступление до шести лет лишения свободыФото: 25.mvd.ru
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Хозяйка одного из домов в поселке Шкотово Приморского края заявила в полицию о том, что кто-то разбил окно и залез к ней. Злоумышленник украл деньги и тут же исчез.

Происшествие отработал межмуниципальный отдел МВД России «Большекаменский». После случившегося на улицу Лесную выехала следственно – оперативная группа, включая эксперта-криминалиста. Он изучил отпечатки пальцев рук, и по ним вычислили непрошеного гостя. Оказалось, что это 43-летняя местная жительница.

- Кроме дактилоскопической экспертизы, есть уже и показания самой подозреваемой в краже. Она призналась, что потратила чужие деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Также сотрудники полиции проверяют, не участвовала ли эта фигурантка в других кражах, - сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Также корреспондент «КП» - Владивосток» пообщался с опытными стражами порядка. По их словам, чаще всего на такие преступления – с битьем чужих окон - идут мужчины, «но и женщины могут удивлять. Они ведь сейчас ни в чем не хотят уступать мужчинам, в том числе в криминальной сфере».

Представительницы слабого пола, если становятся на скользкую дорожку и воруют, то, как правило, обманным путем или то, что можно свободно взять. Очень редко дамам приходит в голову взломать чьи-то окна или замки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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