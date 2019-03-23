Кожемяко встретился с либерал-демократами Японии

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-23T09:37:54+03:00

Говорили о развитии туризма и электронных визах для россиян

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Приморский губернатор Олег Кожемяко принял делегацию из Страны восходящего солнца. На этот раз во Владивосток приехали депутаты Либерально-демократической партии Японии. Руководит делегацией депутат палаты советников парламента Японии Цурухо Ёсукэ.

- Основной темой переговоров стало развитие туризма между территориями, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации Приморья. – Перспективными направлениями сотрудничества могут быть культурные туры, организация спортивных соревнований и молодежных обменов, введение режима электронной визы для российских граждан в Японии, открытие морского пассажирского сообщения между территориями.

Олег Кожемяко считает, что большой потенциал края нужно максимально выгодно использовать для развития культурных и туристских

Цурухо Ёсукэ в свою очередь подчеркнул, что руководство его страны заинтересовано в расширении туристских контактов с Приморьем. Благодаря близкому расположению регион очень привлекателен для японских путешественников.

Гости предложили организовать круизные линии между Японией и Приморьем, включив в маршруты порты Республики Корея и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU