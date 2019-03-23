Кожемяко встретился с либерал-демократами Японии
Приморский губернатор Олег Кожемяко принял делегацию из Страны восходящего солнца. На этот раз во Владивосток приехали депутаты Либерально-демократической партии Японии. Руководит делегацией депутат палаты советников парламента Японии Цурухо Ёсукэ.
- Основной темой переговоров стало развитие туризма между территориями, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации Приморья. – Перспективными направлениями сотрудничества могут быть культурные туры, организация спортивных соревнований и молодежных обменов, введение режима электронной визы для российских граждан в Японии, открытие морского пассажирского сообщения между территориями.
Олег Кожемяко считает, что большой потенциал края нужно максимально выгодно использовать для развития культурных и туристских
Цурухо Ёсукэ в свою очередь подчеркнул, что руководство его страны заинтересовано в расширении туристских контактов с Приморьем. Благодаря близкому расположению регион очень привлекателен для японских путешественников.
Гости предложили организовать круизные линии между Японией и Приморьем, включив в маршруты порты Республики Корея и Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU